SARONNO – Via Roma da slalom: per chi arriva dalla rotonda di via Piave e va verso il centro, il problema principale è quello di evitare le buche, ce ne sono tre di notevoli dimensioni, entrare con la ruota, soprattutto se non si guida un suv, più essere pericoloso, causare danni al pneumatico o addirittura alle sospensioni. Mentre anche il resto dell’asfalto appare piuttosto dissestato. Una situazione anche a rischio di caduta per eventuali motociclisti.

Di certo in questo caso gli alberi che incorniciano via Roma e che il Comune vorrebbe tagliare per risistemare il “look” ed i marciapiedi di questa importante arteria fra centro e periferia di Saronno non c’entrano niente, le buche si trovano verso il centro della carreggiata. E sono lì ormai da tempo, considerato che le prime segnalazioni dei cittadini di passaggio risalgono al periodo delle festività natalizie.

(foto: le buche presenti lungo la trafficata via Roma di Saronno)

28012020