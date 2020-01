Le civiche delle Groane leggono Elie Wiesel: “Fondamentale preservare la memoria”

CERIANO/COGLIATE/MISINTO/LAZZATE – Le liste civiche delle Groane, Orizzonte Comune di Ceriano Laghetto, Uniti per Cogliate, Insieme per Misinto e LazzateInMovimento si sono ritrovate domenica mattina per le celebrazioni della giornata della memoria con un’iniziativa comune. «Abbiamo letto insieme alcuni brani tratti dal libro di Elie Wiesel, “La notte”: la drammatica esperienza autobiografica di un giovane ebreo ortodosso deportato a Auschwitz e poi a Buchenwald – spiegano gli organizzatori. Le foto non rendono onore alla partecipazione, non solo numerica ma soprattutto emotiva, accorata, della gente che si è riunita intorno ai diversi lettori. È stata una mattinata che ci riempie di orgoglio e di speranza: iniziative come questa, oggi più che mai, sono essenziali per perpetuare la consapevolezza di quello che è stato. Oggi, che un sottile meccanismo di rimozione e sostituzione, quando non di effettiva replicazione quanto meno nel linguaggio e nello spregio della vita umana, sembra essersi avviato, è fondamentale ricordare a quale tragico fondo l’umanità è stata trascinata. È fondamentale preservare la Memoria, ultimo baluardo difensivo affinché quello che è stato non si ripeta».

