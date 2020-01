LIMBIATE – E’ stata fermata a Pinzano, proprio al confine tra Limbiate e Senago, la 36enne italiana che aveva appena acquistato droga da uno spacciatore.

Erano da poco passate le 16 di domenica 26 gennaio e la pattuglia della polizia locale stava effettuando controlli in via Giotto, nella zona intorno al parco di via Modigliani, dove vengono spesso segnalate situazioni preoccupanti legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio dal parco usciva una donna, che veniva quindi prontamente fermata e identificata: residente a Senago, aveva con sé 1,7 grammi di hashish, che le sono stati sequestrati. Gli agenti hanno poi proceduto a redigere una sanzione amministrativa, al ritiro della patente di guida e alla segnalazione della donna in Prefettura, quale consumatrice di sostanze stupefacenti.

Sempre domenica 26 gennaio, al parco di via Primo Maggio a Varedo, è stato invece fermato dai carabinieri locali un giovane 23enne pakistano residente a Limbiate, trovato con addosso 12 grammi di hashish, mentre altri 34 grammi sono stati rinvenuti nella sua abitazione limbiatese. La droga è stata sequestrata e il giovane denunciato.

(nella foto: il parco di via Modigliani)