UBOLDO – Ladruncoli in azione all’ex salumificio Ceriani, alla periferia di Uboldo: è ormai un copione che si è ripetuto molte volte. Nel mirino dei malviventi, che agiscono di notte, ci sono tutto quel che può avere un valore, e dunque si va dai cavi in rame, alle centraline elettriche passando anche da attrezzature varie e condutture metalliche. Insomma, andando avanti di questo passo dello storico stabilimento rimarrà soltanto lo scheletro.

Nei giorni scorsi anche l’intervento della polizia locale: una pattuglia, in orario serale, ha notato movimenti sospetti e dunque ha subito svoltato in via Fermi, dove si trova la fabbrica, da tempo abbandonata; alcuni abitanti nelle vicinanze aveva visto anche un paio di persone scavalcare la recinzione ma dentro non è stato trovato nessuno; probabilmente i ladri avevano visto arrivare le forze dell’ordine, dileguandosi nei campi vicini e dunque facendo perdere le tracce nella assoluta oscurità, e forse prendendo la via dei boschi.

(foto archivio)

28012020