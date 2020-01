Wanda Nara, per pranzo a… Origgio

ORIGGIO – Wanda Nara a pranzo a Origgio: facile immaginare lo stupore dei clienti ai tavoli de “El Primero”, il ristorante con cucina dell’Uruguay che si trova alla periferia del paese, quando si sono trovati fianco a fianco con la celebre showgirl.

“Bellezza e dolcezza! Al ristorante uruguayano El Primero abbiamo avuto una ospite d’eccezione, Wanda Nara. La ringraziamo di cuore per la fantastica sorpresa e per la grandiosa simpatia!” la conferma della sua presenza è venuta proprio dalla pagina Facebook de “El Primero”. Wanda ha ringraziato con un post su Instagram, con la sua bella foto al tavolo, davanti a sé un piatto super appetitoso. Argentina, moglie ed agente del calciatore Mauro Icardi ed in queste settimane “opinionista” del Grande fratello Vip, trasmissione di Canale 5.

Situato a margine della ex Varesina nei pressi del complesso Novartis, El Primero non passa certo inosservato: il ristorante è stato ricavato nell’ex padiglione Uruguay di Expo 2015, acquistato e trasferito a Origgio.

