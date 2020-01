Auto investe il cane, proprietaria si attacca alla portiera per bloccare l’auto

SARONNO – E’ successo tutto velocemente in pochi minuti: l’auto che colpisce il cane, meticcio a spasso con la padrona, e la donna che si “attacca” alla portiera per fermare la vettura.

E’ l’incidente avvenuto ieri mattina tra via Grossi e piazza Caduti saronnesi che la polizia locale ha rilevato e di cui chiarirà la dinamica. A dare l’allarme un passante che ha chiamato le forze dell’ordine spiegando l’accaduto.

Sul posto, dalla centrale operativa della polizia locale, è arrivata una pattuglia con due agenti che per prima cosa si sono accertati che la saronnese stesse bene. Fortunatamente a parte lo spavento e l’agitazione non ha riportato altro tanto che non è stato neppure necessario l’intervento dell’ambulanza. Anche il cagnolino era un ’bout provato ma in buone condizioni.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della donna e anche quella del conducente dell’utilitaria che non si era accorto di aver colpito il cane.

29012020