CARONNO PERTUSELLA – La sperimentazione è in corso da oltre una settimana e pure a Caronno si continua a parlare e discutere del nuovo senso unico nel tratto di via Trieste tra via Bainsizza e via Tagliamento.

E’ una novità di cui si è iniziato a parlare lo scorso autunno ma che malgrado questo è stato accolto con sorpresa da molti automobilisti e con qualche protesta sui social. La novità viabilistica è stata dettata dalla richiesta di alcuni residenti di via Bainsizza messi in difficoltà dalle tante auto che transitano lungo l’arteria da e per Cesate. Da qui la modifica viabilistica che impedisce la svolta a sinistra in direzione della vecchia Varesina. Ha fatto discutere soprattutto il posizionamento degli stop: sono spariti da via Bainsizza posizionandoli su via Trieste. In sostanza quest’ultima arteria sarà a doppio senso alle estremità e a senso unico nella parte centrale.

Tra le preoccupazioni dei residenti il fatto che semplicemente il traffico si sposti da via Bainsizza a via Trieste. Una possibilità che sarà valutata dall’Amministrazione durante la sperimentazione.

(foto: la foto condivisa su sei di caronno pertusella se…)

29012020