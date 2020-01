Con Rari Nantes, Fisdir e Saronno Servizi siglato un record mondiale in piscina

SARONNO – Domenica 26 gennaio nell’impianto sportivo di via Miola ben 267 atleti in rappresentanza di 22 società sportive hanno gareggiato nell’undicesima edizione del meeting saronnese dedicato ai nuotatori con disabilità intellettivo-relazionali. Sono numeri record per un meeting di sola mezza giornata, manifestazione ormai sentitissima tra le società lombarde, con qualche partecipazione da fuori regione.

In acqua, il risultato è stato un grande spettacolo, organizzato dalla Rari Nantes Saronno, che ha organizzato l’evento come sempre in collaborazione con la Saronno Servizi Ssd e con il patrocinio del Comune.

Gli atleti hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio e di firmare prestazioni sopra le righe. Su tutti brilla il record del mondo nei 100 farfalla con 1.29.7 ottenuto da Maria Bresciani della Delfini Cremona.

La classifica finale ha visto primeggiare la Polisportiva Brescina no frontiere, al secondo posto la Phb di Bergamo e al terzo posto la Volalto.

In casa Rari Nantes Saronno , il 9° posto rappresenta la migliore prestazione ottenuta nel circuito Nord Cup risultato che premia il gran lavoro fatto dal nostro settore tecnico: Leonardo Sanesi direttore tecnico delle Rn Saronno, Andrea Clerici responsabile tecnico del settore disabili e dagli allenatori Daniele Spotti e Alessandro Fontanari.

Tutti gli atleti promozionali in gara hanno migliorato le loro prestazioni personali, ottimo l’esordio alle gare di Laura Gaslini .

Per gli atleti agonisti il meeting ha rappresentato un importante test in prospettiva della partecipazione ai prossimi campionati italiani invernali che si svolgeranno a Massarosa dal 28 febbraio al 1 marzo 2020.

Bellissima la batteria dei 50 dorso dove i nostri due nuotatori Luigi De Luca e Davide Previde Massara hanno dato spettacolo con un testa a testa risolto da Luigi nei confronti del più giovane compagno di squadra. Ottimo l’esordio tra gli agonisti di Shila Trentin, determinante nelle due staffette che fanno registrate tempi validi come record di società. Chiara Franza conquista due combattuti argenti nelle sue specialità del dorso.

Presenti numerose autorità alla premiazioni di entrambi i settori: il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli – che ha premiato con la spilla di Saronno la nuotatrice neo primatista del mondo Maria Bresciani – l’Assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone e il consigliere regionale Giacomo Cosentino; a questi si uniscono i vertici dello sport lombardo con il presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli e la delegata nazionale della Fisdir Linda Casalini.

“È stata una splendida giornata di sport: le società presenti ci hanno manifestato soddisfazione per l’organizzazione, abbiamo condotto le oltre 600 gare in programma in poco più di 4 ore, per questo ringraziamo tutti i volontari che ogni anno ci permettono la realizzazione di questo evento secondo questi standard di qualità. Per l’edizione 2021 speriamo di poter allargare all’intera giornata la manifestazione, visto l’alto livello tecnico e numerico raggiunto dal movimento Fisdir”.