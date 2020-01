LIMBIATE – L’ospedale psichiatrico attivo a Limbiate a partire dal 18esimo secolo e abbandonato ormai da vent’anni è il protagonista della puntata odierna de “Il boss del paranormal”, in onda il mercoledì sera su Dmax (canale 52 del digitale terrestre).

Ad annunciarlo, lo stesso presentatore della trasmissione del gruppo Discovery Italia, Daniele Bossari, che con la troupe è entrato all’ex Antonini per raccontare la storia di un ospedale storico in Lombardia, che nel 1863 era addirittura considerato l’ospedale psichiatrico più grande d’Italia e che, si conta, possa aver ospitato in poco più di due secoli circa 3000 pazienti. “Il manicomio di Mombello – si legge sul promo della trasmissione tv – ha ospitato migliaia di degenti, dai cosìdetti ‘tranquilli’ agli ‘agitati’, che venivano tenuti in isolamento. La leggenda narra che alcuni dottori vi praticassero esperimenti non autorizzati sui pazienti, per poi occultarne i cadaveri in un pozzo profondo 30 metri. Qui trovò la morte anche Benito Albino, figlio illegittimo di Benito Mussolini”.

Sui social la notizia dell’appuntamento di questa sera, alle 21.25, è già ampiamente girata ed è certo che molti limbiatesi e cittadini della zona seguiranno con attenzione la trasmissione televisiva.

29012020