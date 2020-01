SARONNO – Tempestivo intervento dell’Amministrazione comunale per rimuovere una montagna di rifiuti in via Don Marzorati l’arteria in mezzo a campi e boschi che porta alla stazione di Saronno sud. La segnalazione della presenza della spazzatura, abbandonata nottetempo, è arrivata da un pendolare direttamente all’assessore all’Ambiente Gianpietro Guglianone che si è attivato con i responsabili di Econord ed Amsa che si occupano della raccolta differenziata e dello spazzamento delle strada cittadine.

In poche ore i rifiuti sono stati raccolti, differenziati e conferiti alla piattaforma di via Milano per lo smaltimento. “Ringraziamo l’attento saronnese – commenta Guaglianone – che ci ha segnalato il problema e rimarchiamo ancora una volta che la miglior lotta al degrado è la prevenzione. Anche con il nuovo appalto abbiamo migliorato la raccolta differenziata e anche il servizio alla piattaforma in via Milano le soluzioni per liberarsi dei rifiuti senza creare discariche e situazioni di degrado ci sono basta utilizzarle”.

(Foto: alcuni momenti dell’intervento di pulizia)