SOLARO – E’ l’assessore Cristian Caronno con il sindaco Nilde Moretti a fare il punto sul problema dell’illuminazione nel tratto di Monza – Saronno tra il Municipio e la famiglia comunale anticipando anche alcuni interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi.

Dopo le polemiche sul buio in quel tratto di strada, dove si sono registrati due incidenti in meno di una settimana l’assessore fa chiarezza. “E’ dall’estate che chiediamo ad Enel Sole un intervento ma a dicembre la risposta, arrivata dopo diversi solleciti e sopralluoghi, è che ad essere danneggiata era l’intera linea interrata e che doveva essere realizzata ex novo”.

La giunta si è attivata con la richiesta di un preventivo, 38 mila euro compresa iva, e trovando a bilancio i fondi stanziati il 30 dicembre 2019. E perchè allora i lavori non sono ancora partiti? Perchè manca l’autorizzazione di città metropolitana. Anche in questo caso sono arrivati diversi solleciti ma al momento senza risposta.

Il Comune ha voluto anche soluzioni provvisorie per illuminare l’attraversamento ma purtroppo non è possibile posizionare un faretto provvisorio rispettando tutte le normative di sicurezza.

Ma non solo: Caronno anticipa che sono in arrivo un semaforo a chiamata, sempre sulla Monza-Saronno all’altezza dell’attraversamento tra via Piave e via Volontari del sangue mentre un altro intervento sul fronte della sicurezza degli attraversamenti è previsto a Villaggio Brollo dopo la rotonda della Vibrapac.

290120