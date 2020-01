SARONNO / ORIGGIO – Tamponamento lungo l’ex Varesina proprio al confine fra Saronno e Origgio. E’ successo oggi pomeriggio, mercoledì, alle 16: sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Origgio del comandante Alfredo Pontiggia, per rilevare il sinistro e prestare i primi soccorsi. Due le persone che hanno avuto necessità di cure mediche, una ragazza di 27 anni ed un uomo di 64 anni. che hanno comunque riportato solo lievi contusioni e sono stati accompagnati all’ospedale saronnese.

In sostanza, a causa dello scontro una Fiat 500 è uscita di strada ed è finita nel fosso che si trova sul bordo di un terreno agricolo, coinvolte nel sinistro anche una Fiat Panda blu e una Kia Picanto rossa. Per quanto riguarda i conducenti dei mezzi, due sono risultati residenti ad Origgio ed uno residente a Turate. Per effetto dell’incidente stradale si sono creati alcuni rallentamenti lungo la sempre trafficata arteria.

(foto: le immagini dell’incidente)

29012020