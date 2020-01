LIMBIATE – Arriverà nel piazzale del municipio in via Monte Grappa sabato 1° febbraio, poco dopo le 10, la locomotiva storica Reggio Emilia n.92, per celebrare i 100 anni in tram da Varedo a Limbiate.

Il centenario della tramvia Milano-Limbiate era stato festeggiato qualche anno fa, in ricordo dell’avvio della tratta su rotaie che serviva il territorio a nord di Milano e che, proprio dal quartiere Comasina, permetteva il collegamento dei comuni ad oggi interessati dalla linea: Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate. Nell’anno 1920 però, quello stesso tram ha prolungato per la prima volta il suo percorso da Varedo a Limbiate, arrivando a quello che, ad oggi, è il suo capolinea storico, ovvero l’ospedale di Mombello.

Per l’occasione, è stata organizzata una mattinata di festa per i limbiatesi, con una mostra fotografica per ricordare la storia della metrotramvia, proprio nell’anno in cui si dovrebbe concludere positivamente il lungo iter burocratico per l’ammodernamento della linea e il suo potenziamento.

30012020