A Solaro, due appuntamenti per la Settimana dell’educazione

SOLARO – La settimana dell’educazione propone a Solaro due incontri organizzati dal gruppo culturale delle parrocchie San Quirico e Giulitta e Madonna del Carmine.

Gli incontri, sono particolarmente indicati ai genitori dei ragazzi dai 10 anni in su, vedranno la partecipazione, in qualità di relatore, di don Pietro Guzzetti, un giovane prete (classe 1983) originario di Saronno, laureato con lode in ingegneria delle telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano ed esperto di Linguaggi dei Media, e Comunicazione ed evoluzione digitale.

Il primo appuntamento è quello di venerdì 31 gennaio alle 21, presso l’oratorio San Luigi di Solaro in via San Paolo 6, a tema “Una rete di relazioni: primi passi nella realtà dei social”.

Il secondo è fissato venerdì 7 febbraio, sempre alle 21 ma presso la sala polifunzionale San Domenico Savio di Villaggio Brollo, in via della Repubblica 55, a tema “Cyberbulismo: conoscerlo per sconfiggerlo”.

L’ingresso è libero.

