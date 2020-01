SARONNO – Tre stranieri sono finiti nei guai, pizzicati dalla polizia locale al volante di auto “radiate”: si trattava di veicolo cancellati dal registro automobilistico italiano e che quindi non avrebbero dovuto, e potuto circolare. E’ questo l’esito di una serie di controlli compiuti dalla vigilanza urbana sul territorio cittadino, nel corso delle ultime settimane.

Le indagini delle forze dell’ordine hanno anche consentito di mettere a fuoco pure altre responsabilità, ovvero quello di quattro prestanome, ai quali erano intestati i mezzi “radiati”, persone che risultano intestatarie di un gran numero di auto, decine ed in qualche caso anche di più, e che poi evidentemente li mettono a disposizione di immigrati che altrimenti non potrebbero disporne, perchè magari non in regola con i documenti relativi all’immigrazione oppure relativi alla patente di guida. Le indagini sono tutt’ora in corso e potrebbero portare anche ad ulteriori sviluppi nel corso delle prossime settimane.

