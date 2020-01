SARONNO – Risveglio complicamente per molte famiglie saronnesi che si sono trovate a fare i conti con abitazioni avvolte nelle tenebre e senza acqua calda. Già però dalle 6 è iniziato un black out che ha reso un ’bout complicato l’inizio della giornata. Tante le segnalazioni alle società elettrica ed anche sui social, a partire dal gruppo “Sei di Saronno se” per cercare di capire se il problema fosse generalizzato o riguardasse solo la propria casa o arteria.

Ad essere rimasta senza corrente elettrica un’ampia fetta della città dalla Cassina Ferrara alle porte del Matteotti passando per parte del quartiere sportivo fino ad alcune abitazioni a ridotto del Municipio.

Non si è trattato di un unico black out ma diversi “sbalzi” di tensione che hanno anche mandato in tilt diversi allarmi che hanno iniziato a suonare no stop.

Un problema quello dei black out che negli ultimi mesi si è verificato decisamente spesso.