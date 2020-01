GERENZANO – “Dopo il bel laboratorio con gli animali di settimana scorsa, domenica prossima ci sarà un laboratorio per bambini che desiderano scoprire le curiosità della natura indagando come veri scienziati”: ad annunciarlo sono i responsabili di Ardea onlus, che gestisce il Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano.

“Quante curiosità si possono scoprire indagando il mondo della natura? Ardea – dicono gli organizzatori – ropone una escursione con laboratorio per tutti quei bimbi che, come piccoli scienziati, desiderano imparare a conoscere e ad amare la natura studiandone le caratteristiche più nascoste. Durante l’escursione, domenica 2 febbraio, verranno svolti una serie di esperimenti per poi terminare con osservazioni di reparti ingranditi decine di volte per me di stereomicroscopi insieme alle guide del parco. L’iniziativa si rivolge a bimbi fra i 6 ed i 13 anni, ritrovo alle 14.30 all’info point del parco”. Costo di 7 euro a bambino (sconti per fratelli) comprensivi dei materiali utilizzati e della merenda.

