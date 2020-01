Rugby Saronno: trasferta a Verbania per la U8

SARONNO – Trasferta fra le colline del Lago Maggiore per i giovanissimi del Asd Unione sportiva Saronno rugby, con i loro istruttori, allenatori e famigliari. E’ stata una domenica, quella scorsa, nel segno dell’aggregazione, del divertimento e dello sport, che ha visto impegnati i saronnesi sul campo di Verbania nel vicino Piemonte. Impegnati i bambini della “under 8” del mini-rugby, applauditi da genitori e dirigenti del club saronnese.

Raffaele Monteleone, presidente, durante una intervista a Radiorizzonti, aveva chiarito obiettivo e prospettive societario: “Quella di portare il rugby a Saronno è stata una iniziativa nata dai genitori per fare giocare i propri figli, appassionati . Noi lavoriamo solo sul mini rugby, due categorie, dai bimbi di prima a quelli di quarta elementare, ovvero gli under 8 e gli under 10. Siamo in questo periodo impegnati nella nostra terza stagione sportiva”.

(foto: alcuni momenti di gioco del Saronno rugby versione under 8 sul campo di Verbania)

30012020