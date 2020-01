SARONNO – Furto di bici, e della catena che la legava a dun palo: il derubato è un cinquantenne saronnese, che l’aveva lasciata in via Galvani. Andato da quelle parti per visitare alcuni parenti, quando si apprestava a tornare a casa si è accorto della sparizione della bici, evidentemente qualcuno era riuscito ad aprire il lucchetto della catena, rubando quindi anche “l’antifurto”.

Second i dati in possesso della Fiab, la locale associazione dei ciclisti, A Saronno di media si verifica un furto di bicicletta ogni giorno: solitamente questi episodi si verificano nella zona della stazione ferroviaria di “Saronno centro” fra piazza Cadorna e dintorni e le vittime sono studenti o comunque pendolari che lasciano la bici nei pressi dello scalo dove passano le linee di Trenord, per prendere il treno. Una vera piaga saronnese, quella dei furti di bici, e spesso non bastano neanche catene e lucchetti.

(foto archivio: bici rubate ritrovate dalle forze dell’ordine)

30012020