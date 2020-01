SARONNO – Scontro tra un’ambulanza che trasportava all’ospedale una donna in codice giallo e un’utilitaria all’intersezione tra via Colombo e via Volta; oggi alle 14.

I mezzi procedevano entrambi ad una velocità contenuta e così l’impatto non è stato violento. Illesa l’anziana alla guida della Fiat Punto che proveniva da via Volta e anche la nipote che era accanto a lei. A rimare feriti i tre membri dell’equipaggio dell’ambulanza, che arrivava da via Colombo, una 41enne, una 22enne ed un 25enne.

Immediata la richiesta di aiuto che ha portato sul posto altri tre mezzi di soccorso. La prima ad essere portata all’ospedale di Saronno è stata la ferita trasportata dall’ambulanza coinvolta nell’incidente seguita dai tre soccorritori che non hanno riportato gravi conseguenze anche se sono stati sottoposti ad una serie di accertamenti in pronto soccorso.

Sul posto due pattuglie della polizia locale: una ha provveduto a deviare il traffico l’altra ha rilevato il sinistro per cercare di determinare le responsabilità.