SARONNO – Ancora vandalismi sulla linea Saronno-Seregno di Trenord: oggi, giovedì, tre corse sono state cancellate a causa di “atto vandalico”, come comunica l’ente ferroviario. Ad essere interessati dalle soppressioni sono stati i treni numero 24151, ovvero il Saronno-Seregno-Albairate previsto con partenza alle 17.05 e che sarebbe dovuto arrivare al capolinea alle 18.52; il treno numero 24158 in partenza da Albairate alle 19.08 e previsto con arrivo alla stazione di “Saronno centro” in piazza Cadorna alle 20.54; mentre l’ente ferroviario ha già fatto sapere che non verrà effettuato neppure il treno numero 24167 con partenza programmata alle 21.05 da “Saronno centro” e destinato a Milano Porta Garibaldi con arrivo alle 22.04. Per chi va a Porta Garibaldi l’alternativa è un’ora dopo, il 22.05 in partenza da Saronno.

Non è nota la natura del vandalismo che ha portato alle soppressioni delle corse, generate comunque da “un intervento di manutenzione straordinaria” di uno dei treni, che è stato richiamato in deposito.

(foto: il binario capolinea della Saronno-Seregno alla stazione di Saronno centro in piazza Cadorna)

30012020