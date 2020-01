SIDNEY – Alla prima uscita stagionale ufficiale l’Italia di Enrico Obletter, infarcita di giocatrici saronnesi – non delude le attese e fa conoscere la sua tenacia anche al di fuori dell’Europa. Così le azzurre, seppur dall’altra parte del mondo nella notte italiana al Blacktown Sports Park di Sydney, continuano da dove avevano lasciato ad Utrecht ed infilano la prima vittoria della Australia Pacific Cup ai danni del Messico (4-3), avversaria nel prossimo torneo olimpico. Al primo impegno del 2020 l’Italia non brilla come ci aveva abituato, fatica nei primi due terzi di gara, va sotto nel punteggio contro le centroamericane (0-3) ma poi si sveglia e in un solo inning, il sesto, piazza i 4 punti che gli permettono di festeggiare dimostrando la propria caparbietà e voglia di vincere in tutte le occasioni.

L’elenco completo delle 20 convocate: Lisa Anna Birocci

(Saronno), Ilaria Cacciamani, Emily Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Lara Cecchetti, Sarah Beth Edwards, Andrea Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi (Saronno), Fabrizia Marrone (Saronno), Alice Nicolini (Saronno), Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi,Alessandra Rotondo (Saronno), Melanie Sheldon (Rheavendors Caronno), Laura Vigna.

(foto EzR/NADOC: una fase dell’incontro)

