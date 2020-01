SU IL SIPARIO SUL PASTA

A grande richiesta torna al Teatro Giuditta Pasta di Saronno la più romantica esperienza di San Valentino.

Solo 30 coppie potranno gustare una cena esclusiva nel Foyer preparata dagli chef di Galli al Teatro. Sarà l’occasione per immergersi completamente nell’incanto di un luogo così suggestivo e viverlo da un nuovo punto di vista.

Durante la cena andrà in scena “Romeo e Giulietta” nella versione e adattamento dei Tournée da Bar. Insieme a loro gli spettatori commensali si immergeranno nelle palpitanti atmosfere di Verona e parteciperanno alle vicende dei due protagonisti.

Il costo della serata è di 55 euro a testa e comprende il biglietto per lo spettacolo e la cena (bevande escluse).

PARTECIPA AL CONTEST FOTOGRAFICO #SARONNOINLOVE: POTRESTI VINCERE LA CENA DI SANVALENTINO

Il Teatro Giuditta Pasta lancia anche quest’anno un contest fotografico dedicato ai vostri momenti più romantici. Per partecipare basta scattare una foto che racchiuda un messaggio d’amore in tutte le sue sfumature, non soltanto con il/la proprio/a compagno/a, ma con chiunque vi trasmetta un sentimento d’affetto. La foto deve essere poi pubblicata sulle pagine social del teatro Giuditta Pasta Facebook o Instagram taggando @teatrogiudittapasta, con l’hashtag #saronnoinlove.

Le 16 foto che riceveranno più like, sommando quelli ricevuti su Facebook e Instagram, saranno esposte nel Foyer del Teatro Giuditta Pasta dal 8 al 15 febbraio 2020, in occasione della “Settimana dell’Amore”. L’autore della foto prima classificata vincerà due ingressi omaggio per lo spettacolo “Romeo e Giulietta”, venerdì 14 febbraio 2020 (cena (bevande escluse) + spettacolo).

Durante la serata di San Valentino, verrà estratta una fortunata coppia che vincerà una “Boscolo Gift – Fuga Romantica”, gentilmente offerta da LEGNONE TOURS, partner dell’evento.

30012020