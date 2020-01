SARONNO – Tre contusi nell’incidente stradale che si è verificato oggi alle 14 in via Cristoforo Colombo a Saronno, vicino all’incrocio con via Volonterio. Nello scontro fra due autovetture hanno avuto necessità di cure mediche una ragazza di 22 anni, una donna di 41 ed un ragazzo di 25 anni. Sul posto, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, è intervenuta una ambulanza della Croce rossa proveniente da Lomazzo. I militari dell’Arma del comando saronnese hanno subito avviato accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Intervento della Croce rossa di Misinto ieri sera alle 21 in via Galileo Galilei a Gerenzano, invece, per una caduta accidentale: un uomo di 43 anni è stato portato all’ospedale, per contusioni comunque non gravi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

(foto archivio: intervento di ambulanza e carabinieri per un incidente stradale a Saronno)

