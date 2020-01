UBOLDO – Appuntamento domenica al Parco dei Mughetti, all’ingresso di Cascina Leva in via per Cerro 251 ad Uboldo, per una prova gratuita di nordic walking. L’iniziativa viene promossa dal Team Triangolo lariano “Lago di Como” Asd. L’appuntamento è fissato domenica 2 febbraio fra le 14.30 e le 16. “Scopri insieme agli istruttori questa affascinante disciplina sportiva” il suggerimento da parte dei promotori dell’evento. Che si soffermano sulle qualità del nordic walking, “che aiuta a mantenere tonicità muscolare e articolare; si pratica all’aria aperta; è facile da imparare per tutti; migliora l’efficacienza cardiocircolatoria e respiratoria; è coinvolgente, aggregante e divertente”.

Seguirà un corso di base di nordic walking, sabato 8 febbraiuo, domenica 9 e sabato 15 febbraio, dalle 10 alle 12 sempre a Cascina Leva e nel Parco dei Mughetti. Non serve portare nessuna attrezzatura perchè, come fanno presente i promotori, “i bastoncini del nordic walking li portiamo noi!”

(foto archivio: un precedente evento dedicato al nordic walking nella zona)

