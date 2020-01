GERENZANO – Cosa c’era giovedì sera nel cielo di Gerenzano? Le segnalazioni sui social network sono molte e concordanti. Attorno alle 21.30 sono state notate strane luci che si muovevano nel cielo buio, e che procedevano a scatti, e poi sono scomparse nel nulla, come se si fossero spente.

Sempre dai social emergono ulteriori dettagli: gli oggetti misteriosi sarebbe stati in movimento da over verso nord, qualcuno li ha descritti come una fila di luci, c’è chi ne ha viste in tutto quattro ed anche chi ha riferito di un precedente avvistamento, con trenta luci.

Mentre tornando alla sera di giovedì, c’è anche chi ha notato come un bagliore, verso Saronno e la zona del parco del Fontanile. Cosa è accaduto esattamente? Sono state viste anche a Saronno o in altri paesi del circondario? Interrogativi ai quali per il momento non è possibile rispondere, così come sulla loro origine, e dunque non è azzardato definirlo come Ufo, ovvero oggetti non identificati. Si è trattato di una pioggia di minuscoli detriti nell’atmosfera che potrebbero avere creato l’effetto “stelle cadenti”? Oppure erano dei satelliti? O magari elicotteri o velivoli in addestramento? O qualcosa d’altro? Di certo c’è materia di approfondimento per gli ufologi.

In zona non è la prima volta che nel cielo vengono segnalati oggetti non identificati.

(foto: precedente avvistamento nella zona)

30012020