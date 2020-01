SARONNO – Grazie ai led, adesso il parco comunale “Salvo D’Acquisto” di via Porta è illuminato quasi “a giorno“. E’ davvero cambiato tutto, come è facile notare passando da quelle parti in orario serale o notturno. A soffermarsi su questo intervento è l’assessore municipale ai Lavori pubblici, Dario Lonardoni: “Sono passato a curiosare appena ultimato il lavoro degli operai e devo dire che il risultato è decisamente positivo. Il parco ha acquistato una propria dignità oltre ad molto migliorata la visibilità e quindi anche la sicurezza”.

I nuovi lampioni led di fatto rendono visibili tutti i sentieri anche dall’esterno, e questo è importante anche sotto il profilo della sicurezza. Ora si pensa di esportare questo modello anche in altre aree verde cittadine a partire dal parco De Rocchi.

(foto: due vedute notturno del parco Salvo D’Acquisto di via Porta a Saronno dopo l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica a led)

31012020