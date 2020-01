SARONNO – Ancora un guasto alla rete elettrica e ancora un cantiere notturno per risolvere il problema. La nuova emergenza, dopo quella di giovedì mattina che ha lasciato per un’ora senza fornitura elettrica la zona della Cassina Ferrara, il quartiere sportivo e il Matteotti, è avvenuta oggi pomeriggio alle 13,35. Per un guasto la corrente è saltata tra il Prealpi, il Matteotti e la Cassina Ferrara. Il tempestivo intervento dei tecnici della società elettrica su input dei cittadini ha permesso di ripristinare la fornitura in poco meno di un’ora ma per riparare il guasto serve un intervento più complesso.

Stasera in via Mantegazza sarà realizzato un cantiere notturno per risolvere il problema definitivamente. Non sarà necessario togliere la corrente elettrica come invece avvenuto ieri sera per la riparazione del guasto alla cabina elettrica di via Manzoni. Dei black out e dei cali di tensione si è parlato molto sui social con tante segnalazioni sulla pagina “Sei di Saronno se”.

31012020