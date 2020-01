SARONNO – Sono in tutto centocinquanta i libri che sono stati messi a disposizione dalla biblioteca di Saronno per attivare il nuovo servizio di bookcrossing alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna. L’iniziativa si sta concretizzando grazie alla collaborazione tra Ferrovienord e l’Amministrazione comunale. A presentare il progetto “come un’opportunità in più per pendolari e viaggiatori” l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino. “Sarà realizzato un box dove gli appassionati potranno trovare libri di vario genere e coltivare la propria passione anche durante gli spostamenti con il treno”.

Anche nella vicina Ceriano Laghetto era stato lanciato un progetto di bookcrossing, per “contrastare anche la cultura” il degrado crescente alla stazione ferroviaria di Ceriano Groane, che da oltre un anno è però chiusa.

(nella foto di archivio: l’allora assessore comunale Asha Fusi di Ceriano Laghetto all’angolo del bookcrossing che era stato allestito alla stazione ferroviaria di Ceriano Groane)

31012020