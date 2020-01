SARONNO – Medaglia d’oro per il saronnese Giuseppe Rosafio, lo scorso fine settimana ai campionati italiani Fispes di atletica leggera che si sono tenuti ad Ancona. Rosafio, ha conquistato il titolo di campione italiano nella disciplina dei 60 metri indoor con la guida Massimo Minorini. Ha fatto registrare un tempo di tutto rispetto: 9,02.

Per Rosafio, noto in città per il suo impiego in Municipio e per avere organizzato diverse iniziative di sensibilizzazione in città anche con la collaborazione dell’Unione italiana ciechi, un nuovo successo sportivo dopo aver conquistato per due anni consecutivi il campionato italiano di baseball per non vedenti. E d’altronde il saronnese è un grande appassionato di sport, che pratica dunque in differenti specialità e sempre con ottimi riscontri.

(foto: il saronnese Giuseppe Rosafio, con uno dei trofei ottenuti con la sua squadra al campionato italiano di baseball per non vedenti, dove l’atleta di Saronno è sempre fra i protagonisti assoluti)

