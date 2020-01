CISLAGO – Pedone investito in via Don Luigi Monza, nella zona residenziale di Cislago: l’incidente stradale è avvenuto questa mattina, venerdì, alle 10.45 quando una pensionata del posto, di 89 anni, è rimasta ferita dopo l’impatto con una vettura. Sul posto è accorsa una ambulanza del Sos Rho e la donna, spaventata ma che ha riportato solo lievi contusioni, è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata.

Sempre a Cislago alle 13.20 altro incidente stradale: è stato investito un ciclista, un uomo di 42 anni che stava percorrendo via Cesare Battisti, come si chiama in quel tratto l’ex Varesina. Il sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda all’incrocio con la centrale via Iv novembre. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il ciclista, che ha riportato non gravi lesioni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicato.

(foto archivio: l’area dove si è verificato l’incidente stradale con il ciclista)

31012020