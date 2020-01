COGLIATE – Scongiurata la chiusura della fornitura del gas in tutta Cogliate. I tecnici specializzati in al lavoro in via Ai Campi alle 18,30 sono riusciti a creare un bypass nella conduttura scongiurando così il rischio di dover chiudere la fornitura a tutto il paese.

Tutto è iniziato intorno alle 17 con la segnalazione di molti residenti di un forte odore di gas. Secondo una prima ricostruzione un trattore con aratro avrebbe danneggiato una condotta del gas metano ad alta pressione. E’successo in via Ai campi al confine con Ceriano Laghetto e Rovello Porro.

Immediata la mobilitazione non solo dei tecnici della società del gas ma anche dei vigili del fuoco di Lazzate e di Seregno. Sul posto anche il nucleo Nbcr del comando di Milano a preoccupare proprio l’alta pressione che il gas raggiunge in quel tratto della conduttura. A scopo precauzionale sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Arese.

In prima linea il sindaco Andrea Basilico che ha avviso i cogliatesi dell’evolversi della situazione tramite whatapp annunciando, nella speranza di ridurre i disagi, la possibile chiusura della fornitura totale del gas alle 18. In realtà la riuscita del bypass sulla conduttura ha eliminato il rischio di chiusura.

31012020