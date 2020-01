Dibattito secretato in consiglio comunale: pubblico invitato a lasciare la sala

SARONNO – Dibattito secretato in consiglio comunale. Nelle ultime legislature non era mai successo in consiglio comunale ma ieri sera il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli su input del sindaco Alessandro Fagioli ha invitato il pubblico ad uscire dalla sala per “spiegare meglio la situazione ai consiglieri comunali”.

Ma cosa è successo?

L’assemblea cittadina stava discutendo la nomina dei nuovi revisori dei conti della Focris la casa di riposo comunale. Il dibattito verteva sul dubbio dei consiglieri comunali di minoranza (Franco Casali, Francesco Banfi, Alfonso Indelicato, Nicola Gilardoni) di dover procedere alla nomina dei revisori non avendo mai avuto una relazione una loro relazione e non avendo mai visto il bilancio della struttura di via Don Volpi.

Il sindaco ha inizialmente spiegato che la votazione era necessaria perchè previsto dal regolamento ed ha anche chiarito di aver avuto una conferma della procedura dal legale presente all’ultima assemblea dedicata alla Focris avuta con i sindaci dei comuni soci qualche tempo fa. Il presidente Fagioli ha ricordato che il comune di Uboldo aveva già nominato la propria quota di revisori.

I consiglieri comunali hanno però rimarcato come il centro dei dibattito fosse la legittimità o meno di nominare i revisori dei conti quando “viene detto che il bilancio della Focris non è di nostra competenza: o ci compete e quindi dobbiamo vedere il bilancio oppure non ci compete il bilancio e quindi nemmeno ci compete la nomina dei revisori”.

Il sindaco ha chiesto di secretare la seduta così i saronnesi presenti, una ventina di persone compresi gli addetti ai lavori, hanno lasciato sala Vanelli. Il pubblico ha atteso nel corridoio, al freddo, e dopo poco meno di mezz’ora sono stati invitati a rientrare.

Il consiglio ha quindi approvato la nomina dei due revisori con i due consiglieri di minoranza Francesco Banfi e Alfonso Indelicato non hanno partecipato alla votazione.

