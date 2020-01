SARONNO – Le serate e nottate decisamente fredde degli ultimi giorni non hanno fermato i fracassoni del Matteotti: anche ultimamente, infatti, si sono ripetuti gli episodi già segnalati anche in passato da molti residenti. Il riferimento va alla zona di via Leonardo da Vinci dove c’è un’area verde spesso frequentata da giovani e giovanissimi. Oltre al rumore i residenti fanno i conti con il degrado provocato da rifiuti e bottiglie di birra abbandonate un ’bout ovunque. Nelle ultime settimane è persino arrivato persino un esposto dei residenti al comando di polizia locale. Una segnalazione che il comandante della polizia locale Giuseppe Sala non ha sottovalutato realizzando dei servizi ad hoc nei turni serali e nel weekend.

Il problema non è una novità. Da tempo la piccola area verde con giochi per i bimbi e qualche panchina è diventata il punto di ritrovo per giovani, ed anche meno giovani. “Abbiamo recepito ancora una volta la segnalazione dei residenti – rimarca il comandante della vigilanza urbana, Sala – ed abbiamo predisposto dei controlli a campione con diversi passaggi soprattutto nel fine settimana e in diverse fasce orarie serali e notturne”.

