ROVELLO PORRO – Gene’, adesso ci siamo: è tutto pronto per l’evento annuale che non mancherà di richiamare anche tanti visitatori da tutto il circondario. Stasera venerdì, va in scena il corteo, il “sommario processo” e quindi il rogo del Gene’. Il grande pupazzo è stato realizzato nei giorni scorsi dai volontari, ed è come sempre imponente. “Eccolo in attesa del processo e della sicura condanna… Visto l’anno passato colmo di dubbi e incertezze sulla situazione economica e quant’altro… cerchiamo di esorcizzare il 2020 bruciando insieme al Gene’ tutte le domande che ci siamo posti. Sperando che arrivino risposte convincenti” così i volontari dell’associazione Ave Rovello Porro presentano il Genè 2020.

Il programma – L’appuntamento con il rogo del Genè è previsto venerdì: alle 20.30 l’esposizione del Genè in piazza Porro “per gli sberleffi della cittadinanza”, alle 20.30 il corteo con tanto di boia, che lo accompagnerà verso l’area feste di via Luini dove sarà dato alle fiamme, dopo “sommario processo”. Per i presenti, vin brulè, tè caldo, salamelle e frittelle.

(foto: il Gene’ 2020)

31012020