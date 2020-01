GERENZANO – Se n’era parlato già altre volte in passato, ma era si sarebbe davvero giunti al “dunque“: il riferimento va alla cessione di “Santino Punto moda”, conosciutissimo centro commerciale dell’abbigliamento di via Clerici a Gerenzano. Una vera istituzione locale, prima con il negozio in centro a Rovello Porro e poi con la nascita, un ventennio fa, della grande struttura al confine con Saronno.

Una conferma viene da fonti sindacali, con riferimento a lunedì 3 febbraio quando è previsto un incontro fra sindacato, l’attuale proprietà di Santino e la aocietà che vorrebbe subentrare e che è decisamente conosciuta, ovvero la Sorelle Ramonda. L’ipotesi è quella di una riconferma di tutto lo staff che entrerebbe dunque nell’organico della nota catena di supermercati della moda, conta quarantotto centri commerciali, dei quali quarantacinque in Italia e tre in Austria.

(una immagine “ufficiale” dalla pagine web di Santino Punto Moda che presto potrebbe dunque passare alla Sorelle Ramonda)

