SARONNO – Si è concluso ieri sera alle 22,30 l’intervento d’emergenza dei tecnici Enel impegnati nella riparazione ad un guasto ad una cabina elettrica del centro. Vista la zona ricca di servizi e di abitazioni i tecnici dell’Enel hanno programmato l’intervento nei dettagli puntando non solo a svolgere la riparazione in sicurezza ma anche riducendo al minimo il disservizio per le abitazioni private e le attività commerciali.

L’iter è partito con un’informativa alle forze dell’ordine (carabinieri, pompieri e polizia locale) e all’Amministrazione comunale. Sono quindi stati posizionati dei gruppi di continuità all’ospedale di Saronno. Per l’intervento è stato necessario togliere la corrente elettrica per brevi lassi di tempo ad alcune zone della città adiacenti all’ospedale mentre la struttura sanitaria non ha avuto nessun calo di tensione.

I tecnici hanno lavorato con professionalità e rapidità puntando non solo ad effettuare la riparare della cabina ma anche dal ridurre al minimo i disagi per gli utenti e soprattutto garantendo la fornitura di corrente elettrica dell’ospedale di piazzale Borella.

(foto: strade al buio e carabinieri a vegliare in centro durante le riparazioni)

30012020