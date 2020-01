ORIGGIO – Grande preoccupazione ieri mattina ad Origgio: un bimbo di un anno e mezzo era rimasto bloccato nel seggiolone. A dare l’allarme alle 9.20 due educatrici che lavorano nell’asilo di via Gran Paradiso 2.

Il bambino, muovendosi, si era incastrato nella seduta che si aggancia al tavolo e, spaventatosi, ostacolava i tentativi di liberarlo operati dalle due donne. Presa coscienza dell’impossibilità di azione, le educatrici hanno quindi deciso di rivolgersi ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che sono immediatamente intervenuti. Le telefonate al 118, numero unico per le emergenze, vengono gestite da Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie sul territorio lombardo, che nel caso di Origgio oltre ai pompieri ha ritenuto opportuno inviare un’ambulanza del Sos Uboldo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Saronno.

In pochi minuti i vigli del fuoco hanno aperto il seggiolone e liberato il piccolo che, pur senza conseguenze, per precauzione è stato portato in ambulanza all’ospedale di Saronno per un controllo. I medici specialisti non hanno riscontrato nessun problema per il bambino che, anzi, ha velocemente fatto amicizia con i pompieri e il personale sanitario che lo hanno tranquillizzato insieme alle maestre dell’asilo.

La zona a ridosso del centro del paese – e in particolare l’asilo – hanno avuto un mercoledì mattina decisamente movimentato e il via vai di mezzi di soccorso ha destato la curiosità di tutti gli abitanti.

(foto archivio)

31012020