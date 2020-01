Primo parco inclusivo a Limbiate: al via i lavori

LIMBIATE – Sono cominciati un paio di giorni fa i lavori di realizzazione del primo parco giochi inclusivo limbiatese, pensato dall’amministrazione comunale nello spazio di via Turati a Villaggio Giovi.

Si tratta di un parco in cui verranno installate attrezzature ludiche inclusive, adatte ai bambini dai 5 agli 11 anni che hanno disabilità fisiche e sensoriali. Naturalmente il parchetto accoglierà tutti i bambini della giusta fascia di età, così che vi siano giochi condivisi e inclusivi.

L’intervento avrà una durata di circa un mese e mezzo e il comune di Limbiate, che ha investito poco meno di 70.000 euro per l’opera, è stato costretto a chiudere lo spazio vietandone l’accesso per permettere lavori in sicurezza.

