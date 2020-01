SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Pioggia di sassi contro il treno Saronno-Seregno, è successo sul territorio di Ceriano Laghetto, nei pressi dei “boschi dello spaccio”. Da dove qualcuno si è quindi divertito a fare il “tiro a segno” contro un convoglio in arrivo. Per fortuna fra i viaggiatori non si è fatto male nessuno. A bordo del convoglio, chi si è fermato, c’erano tra l’altro alcuni agenti della polizia ferroviaria, che sono subito scesi in cerca dei responsabili, che d’altra parte sono riusciti a scappare.

E’ accaduto tutto al treno delle 20.05 dell’altra sera partito da Saronno ed all’altezza di Ceriano Laghetto dove, dunque, è stato bersaglio di pietre lanciate da qualcuno che si trovava nei pressi dei binari. Sono adesso in corso le indagini degli agenti della polfer nel tentativo di individuare il responsabile, o i responsabili di questo episodio. Episodio duramente stigmatizzato dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

(foto: le forze dell’ordine alla stazione di Ceriano Laghetto della linea ferroviaria Saronno-Seregno)

31012020