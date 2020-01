SYDNEY – Nella partita pomeridiana del secondo giorno di Australia Pacific Cup l’Italia (che schiera molte giocatrici dell’Inox Team Saronno) firma la sua prima vittoria per manifesta contro la Nuova Zelanda (8-0 al sesto). Le ragazze del manager Enrico Obletter giocano una partita attenta, battono con regolarità la lanciatrice avversaria e gli bastano due acuti, al terzo e al sesto, per ottenere il successo prima del limite. A chiudere la contesa un homerun interno della saronnese Laura Vigna che, aiutata anche da un pizzico di fortuna, si esibisce in un giro completo delle basi con la palla finita oltre l’esterno centro.

Si prosegue stanotte alle 23 (le 9 locali) con la partita Italia-Taipei, ed alle 7 italiane (le 17 locali) per il match contro le padrone di casa dell’Australia, partita posticipata rispetto all’orario inizialmente previsto a causa del gran caldo che si sta registrando a Sydney, dove si sta tenendo la manifestazione, con temperature previste di ben 44 gradi. Nella notte fra giovedì e venerdì l’Italia aveva perso 2-0 contro il Giappone.

(foto EzR/NADOC: Laura Vigna corre incontro ad Alessandra Rotondo per festeggiare l’homerun interno contro la Nuova Zelanda)

31012020