Week-end: torna la tradizione del Gené a Rovello Porro

SARONNO/SARONNESE – Ul Gené di Rovello Porro altro non è che la festa tradizionale molto popolare di fine gennaio chiamata in altre zone “La Giübiana”; l’origine si perde nella notte dei tempi ma rimane un rito propiziatorio nonostante i secoli.

Venerdì 31 Gennaio

Saronno – Alle 21, nella sede dell’associazione “L’isola che non c’è” di via Biffi 5, “’Ncopp’ ‘o tiempo”: serata a cura di Paolo Colombo per raccontare il cantautore Pino Daniele e Napoli attraverso le sue canzoni e i suoi testi. Informazioni al sito internet www.isola-saronno.net.

Rovello Porro – Alle 20.30, nella centrale piazza Porro, l’associazione Ave in collaborazione con l’oratorio san Giuseppe e il corpo musicale santa Cecilia organizza il tradizionale rogo del Gené. L’evento è organizzato con il patrocinio del comune, informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it (in foto una passata edizione).

Legnano – Alle 21.15, nella sede del Cai in via Roma 11/13, evento “Leonardo da Vinci, anzi di Milano” con proiezioni di immagini e reading di passi dal romanzo “Leonardo alla corte del Moro” di Dino Bonardi e dal volume “Il genio di Leonardo raccontato anche in milanese”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti, informazioni al sito internet www.meravigliedizioni.it.

Sabato 1 Febbraio

Limbiate – Alle 10, alla fermata di via Monte Bianco di fronte al municipio, evento per i 100 anni della tratta Milano-Limbiate con l’arrivo della storica locomotiva Reggio Emilia n.92. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Ceriano Laghetto – Alle 21, al teatro don Carlo Robbiati di via san Francesco 35, va in scena lo spettacolo “App-parenza?” per la regia di Daniele Giulietti. Info al sito internet www.prolococerianolaghetto.com o al numero 3477955402.

Rovello Porro – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante 109, la compagnia teatrale Aresina presenta la commedia di Achille Campanile “Il povero Piero” per la regia di Ettore Cibelli. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it .

Gerenzano – Alle 21, al teatro san Filippo Neri di piazza De Gasperi, va in scena la commedia “Il tacchino” proposta dalla compagnia “Gli amici del teatro” di Venegono Inferiore. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Cogliate – Alle 21, al teatro Carlo Cattaneo di via Trento 11, torna la nuova edizione di “Area comici” con la partecipazione di Gigi Rock, Luca Klobas, Carmine Dal Grosso e la chitarra di Marco Ambrosi, presenta Davide Spadolà. Informazioni e prevendite al sito www.biglietti.store.

Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio

Saronno – Al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “I miserabili” con Franco Branciaroli per la regia di Franco Però. Per maggiori informazioni su orari e costi si può consultare il sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 2 Febbraio

Limbiate – Alle 17, nella location di villa Mella in via Dante Alighieri 31, torna “Oltre il confine” il ciclo di incontri organizzati nell’ambito della rassegna “Voci della storia” con il giornalista Antonio Caprarica autore del libro “La regina imperatrice, intrighi, delitti, passioni alla corte di Victoria”. Modera l’incontro Eva Musci, direttore artistico del festival “Voci della storia”. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it .

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a info@ilsaronno.it e lo aggiungeremo subito.

31012020