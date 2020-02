App-parenza: il laboratorio di bomber Giulietti termina con lo show a Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Si intitola “App-parenza” ed è lo spettacolo conclusivo del laboratorio condotto da Daniele Giulietti e promosso da Pro loco e Amministrazione civica cerianese. L’appuntamento è previsto oggi 1 febbraio in scena allle 21 sul palcoscenico del teatro “Don Carlo Robbiati” di via San Francesco 35 a Ceriano Laghetto. Rimangono ancora pochi posti! Per prenotazioni: http://www.prolococerianolaghetto.com/

Essere o non essere? Vivo vite e aspettative di altri e del contesto oppure ascolto e coltivo i miei veri impulsi, i miei bisogni e la mia vocazione? “Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei” disse Marilyn Monroe.

Daniele Giulietti, ex bomber del Fbc Saronno e da tempo attore sia teatrale che cinematografico. Nella città degli amaretti c’era arrivato per il calcio e, pur avendo anche militato in altre formazioni, da Saronno non se n’è più andato. Ed al football è ormai subentrata la nuova professione, quella di attore.

(foto: Daniele Giulietti)

