ROMA – Ci sono anche tre saronnesi all’assemblea nazionale di Italia viva, che si sta tenendo nella sala convegni di Cinecittà a Roma: con il parlamentare locale Gianfranco Librandi la sua collaboratrice, già vicesindaco di Saronno, Annalisa Renoldi, ed Alberto Paleardi, “renziano” di lunga data. Presente, naturalmente, anche l’altra parlamentare del Varesotto di Italia viva, Maria Chiara Gadda.

Ieri invece Gadda ha fatto gli onori di casa in occasione della visita a Varese della ministra per la Famiglia e pari opportunità, Elena Bonetti: “C’è un filo conduttore che lega tutti i luoghi e le persone incontrate oggi pomeriggio a Varese dalla ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti. Fare rete, sapere essere costruttori concreti e positivi di relazioni e di comunità. Abbiamo visitato una scuola materna dove si cerca di valorizzare le capacità dei bimbi attraverso le arti, la scienza, il gioco;ascoltato i sogni, le fragilità e i successi dei ragazzi dell’Enaip, che con i loro insegnanti e la collaborazione di tanti imprenditori del nostro territorio costruiscono competenze e imparano a credere in loro stessi. E poi un incontro serio, tremendamente serio, con la rete territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. Grazie a Elena Bonetti per la sua instancabile passione, e per la sua competenza. E stasera si prosegue ancora, con l’incontro pubblico per parlare di famiglia e di pari opportunità”.

01022020