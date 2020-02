RESCALDINA – Auchan: alle porte di Saronno, o per meglio dire di Uboldo uno degli “storici” centri commerciali di questa parte della Lombardia. E’ stato recentemente risistemato ed ora il look è decisamente più moderno ed accogliente, ma la recente acquisizione di Auchan da parte di Conad fa prevedere novità, che non saranno positive sotto il profilo occupazione. Complessivamente, è stata avviata – in ambito nazionale – la mobilità per 817 impiegati, soprattutto nella sede amministrativa di Rozzano ma anche, annunciano i sindacati, in tutte le sedi distaccate. E poi si profila una seconda fase che dovrebbe tradursi in tagli nei punti vendita, dove sempre in ambito italiano sarebbero alcune migliaia i posti si lavoro a rischio.

Specificamente per quanto riguarda Rescaldina, l’insegna Auchan dovrebbe scomparire ed al suo posto arrivare un altro marchio si parla proprio di quello di Conad.

(foto: una veduta dell’interno del supermercato Auchan all’interno del centro commerciale di Rescaldina)

