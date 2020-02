Basket C Gold: gara altalenante, con la Imo Saronno la spunta Gallarate

GALLARATE – Contro un’altra delle aspiranti alle posizioni di vertice della classifica del campionato di C Gold, sconfitta in trasferta per la Imo Robur Saronno contro il Basketball Gallarate. Partita equilibrata e combattuta, quella valida per la 18′ giornata e giocata con inizio alle 18 al palasport gallaratese davanti a 220 spettatori. La gara si è conclusa 73-67: partenza nel segno del massimo equilibrio (18-18) poi un parziale favorevole agli ospiti (13.20) prim del riposo di metà gara. Ma a fare pendere l’ago della bilancia per Gallarate è stato il terzo quarto, quando i saronnesi sono quasi scomparsi: 31-11. Ed a quel punto non è bastato il buon finale degli ospiti (11-18).

A livello di singoli, fra i roburini ha brillato Gurioli con 18 punti personali, due in meno del miglior marcatore di casa, Ciardiello. Per quanto riguarda la classifica Saronno, che era al comando con 26 punti (parimerito con Hydrotherm Busto Arsizio e Lissone), attende ora di conoscere i risultati del weekend per capire se sarà ancora in vetta. Su ilSaronno riflettori puntati anche alla partita del Rovello, sconfitto in casa dai Legnano Knights.

(foto archivio: un precedente incontro della Imo Saronno contro Gallarate)

01022020