ROVELLO PORRO – Nell’anticipo del sabato pomeriggio, alle 18 il Basket Rovello ha ospitato i Legnano Knights: 79-86 i risultato per i legnanesi, che dunque si sono presi una rivincita dopo la sconfitta un poco a sorpresa incassata nell’andata. Dopo il riposo di metà gara, con legnanesi avanti, la bella reazione dei rovellesi in grado di accorciare le distanze soprattutto grazie ad un terzo quarto nettamente in loro favore, 22-14. Ma non è bastata perchè nel finale gli ospiti hanno ripreso le redini del match.

Si è giocato, per la 18′ giornata del campionato di basket maschile serie C Gold, di fronte a 150 spettatori al palasport di Rovello; per quanto riguarda i singoli ancora Bosa del Rovello è stato il vero mattatore dei suoi, con 28 punti all’attivo (il migliore del Legnano è stato Di Dio con 21 punti personali, e che è stato anche il miglior rimbalzista della gara, ne ha presi 12).

(foto archivio: precedente match casalingo del Basket Rovello)

01022020