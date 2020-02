Dobermann fuggitivo, lo riporta a casa la polizia locale

SARONNO – GERENZANO – Passeggiava in mezzo alla strada al confine tra Saronno e Gerenzano incurante della presenza delle auto tanto da suscitare la preoccupazione di diversi automobilisti che hanno dato l’allarme contattando il comando di polizia locale di piazza Repubblica.

Così ieri pomeriggio intorno alle 15 è stata scoperta la “fuga” di un doberman. Il cane non era nuovo a questo genere di prodezze tanto che uno degli agenti accorsi in risposta alle chiamate dei passanti l’ha subito riconosciuto. Era lo stesso esemplare che aveva aiutato qualche mese fa. Così l’hanno convinto a salire in auto e l’hanno portato da quello che pensavano fosse il proprietario. Effettivamente era lui ed era già allarmato dalla fuga del proprio amico a quattro zampe. Grazie alla memoria e allo spirito d’osservazione dell’agente il doberman ha fatto ritorno a casa con gli agenti che hanno raccomandato al saronnese di controllare meglio il proprio cane per evitare ulteriori fughe che rischiano di avere gravi conseguenze per l’animale.

(foto archivio)

