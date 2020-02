SARONNO – Si è tenuto l’altra sera l’evento organizzato per presentare il coordinamento della città di Milano dei Giovani Monarchici, gruppo che ha tra i fondatori il saronnese Simone Balestrini.

“Durante la serata, dopo la relazione del nostro presidente e fondatore Simone Balestrini, si è tenuto tra i numerosi presenti un confronto circa l’attualità politica nazionale e internazionale, sull’Europa, sulla valorizzazione delle nostre bellezze artistiche, sui giovani talenti milanesi e su vicende recenti di Case Reali” fanno presente i Giovani Monarchici. Durante l’appuntamento ci si è soffermati sul progetto “Monarchia 2.0” promosso dai Giovani Monarchici, “che consiste nel promuovere come soluzione e prospettiva per l’Italia del futuro la monarchia, con una strategia e visione diversa dal passato. Occorre rilanciare le istituzione ridando credibilità e dignità. La bellezza in campo istituzionale è la monarchia: riti, tradizioni, residenze, eventi, rappresentanza all’estero. Un prestigio che le monarchie di oggi ci propongono quotidianamente”.

(foto di gruppo dei Giovani Monarchici del coordinamento di Milano con Simone Balestrini)

