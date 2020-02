SARONNO – Sportello carabinieri alla biblioteca civica, fra i temi che saranno affrontati ci saranno bullismo e cyberbullismo, e più in generale quelli della legalità. Il nuovo sportello d’ascolto per i ragazzi saronnesi nasce grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione civica e la locale Compagnia carabinieri guidata dal capitano Pietro Laghezza. Sarà proposto ogni primo e terzo del mese dalle 16 alle 17 alla biblioteca, nel centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario. Lo sportello sarà inaugurato nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio.

Bullismo e cyberbullismo sono stati al centro anche di una serie di incontri pubblici promossi sul territorio, fra Saronno e circondario, per sensibilizzare i più giovani e gli insegnanti. Lo sportello in biblioteca sarà comunque aperto ad accogliere, con la dovuta discrezione e garantendo la privacy degli interessati, qualunque genere di segnalazione dovesse giungere dai cittadini ed in questo caso in particolare dai giovani.

(foto: il capitano Pietro Laghezza durante un recente incontro pubblico)

